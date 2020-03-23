В современном мире у человека остается все меньше и меньше свободного времени. И это вовсе не связано с тем, что мы вынуждены зарабатывать деньги, воспитывать детей и обустраивать собственное жилище. Такие условия были всегда, но с тех пор как у человека появилось свободное время, он безжалостно ищет способы это время расстратить. И всегда найдутся те, кто захочет использовать чужое свободное время во благо себе.И чем более развитой становится наша цивилизации, тем больше имеется способов траты свободного времени. Когда стало мало наскальной живописи и устных сказаний, человек изобрел письменность и кино. Когда исчезли опасные хищники, человек придумал войну. Когда исчезла необходимость жить стаей и семьей, человек придумал одиночество.Мы отучились ценить свободное время и придумываем все новые способы уничтожения его, и чем дальше, тем бессмысленнее становятся способы. Мы уже давно не принадлежим сами себе, жертвуя свое время и внимание между сотнями и тысячами видов времяпрепровождения.И если у вас вдруг появится хотя бы пятнадцать минут свободного времени, не стоит искать новый способ его убить. Ведь это время - и есть настоящие мы, те самые, которые когда-то и кем-то были названы необъятными вселенными.Все уйдет, канет в лету, даже то, что сейчас кажется незыблемым и вечным. И останется только та единственная минута свободного времени, которую мы провели сами с собой, в тот миг, когда мир вокруг остановился, чтобы человек - я, ты, она или он - смогли наконец увидеть себя в бесконечном существовании бескрайней вслеленной.